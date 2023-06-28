В Брянске пенсионерка пожаловалась на соседа за громкую музыку ночью. Мужчина и раньше шесть раз привлекали к административной ответственности по статье «Об административных правонарушениях на территории Брянской области». Нарушителя покоя и тишины штрафовали. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Учитывая, что противоправные действия не прекратились, а также поступившее в прокуратуру обращение от престарелой заявительницы, прокуратура направила в Советский районный суд Брянска исковое заявление о взыскании с мужчины компенсации морального вреда в размере 80 тысяч рублей – рассказали в надзорном ведомстве.

Иск находится на рассмотрении.