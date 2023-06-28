Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области, скриншот видео.

В Брянске двоих мужчин осудили за смертельную перестрелку на улице Литейной. 45-летний и 35-летний уроженцы областного центра выслушали приговор по обвинению в совершении группой лиц убийства двух лиц, а также приобретении и хранении в целях использования заведомо поддельного паспорта гражданина. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия установили, что мужчины вместе со своим знакомым по просьбе другого их общего знакомого днем 8 ноября 2017 года приехали по месту жительства последнего во двор многоквартирного дома № 65 по улице Литейной в Бежицком районе города Брянска.

Между двумя мужчинами произошел конфликт. Дошло до стрельбы из пистолета «Макарова». Знакомый обвиняемых, который проживал в этом дворе, получил смертельные ранения. После этого мужчины избили руками и ногами двоих оппонентов. От полученных ударов один потерпевший умер на месте происшествия, а второй - в больнице. Трое подозреваемых скрылись с места преступления, но их действия зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.

Одного из разыскиваемых задержали в феврале 2018 года и приговорили за совершение группового убийства двух лиц к 17 годам исправительной колонии строгого режима. Двоих других, находившихся долгое время в федеральном розыске, поймали в сентябре 2022 года в Московской области. Они проживали в мегаполисе по поддельным документам, под вымышленными именами.

Следователи установили обстоятельства приобретения и хранения поддельных паспортов гражданина Российской Федерации.

- Суд на основании единодушного вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил каждого виновного к 17 годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в Следственном комитете. – Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.