В Брянске автоинспекторы проверят водителей автобусов

В Брянске 28 и 29 июня пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Автоинспекторы совместно с органами транспортного надзора и подразделениями полиции, сотрудниками ГИБДД Брянска проведут рейды по профилактике и пресечению нарушений. Особое внимание обратят на легальность деятельности перевозчиков, согласование маршрутов перевозки с органами власти, наличие мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдение режима труда и отдыха водителей.

- В случае выявления автобусов с внесенными изменениями в конструкцию без соответствующего разрешения Госавтоинспекции будут приняты меры к аннулированию регистрации транспортного средства, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску.

С начала 2023 года в Брянске зарегистрировали 10 дорожных происшествий с участием пассажирского транспорта, в результате которых 20 человек получили травмы. Также с начала года по вине водителей пассажирского транспорта произошли четыре автоаварии, в которых девять человек получили травмы различной степени тяжести.