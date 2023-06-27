Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянской Навле бывшую главу сельского поселения осудят за превышение должностных полномочий. Расследование уголовного дела завершили. Об этом сообщают в СУ СКР по Брянской области.

Расследованием установили, что с ноября 2021 года по май 2023 года женщина была главой одного из сельских поселений Навлинского района. Воспользовавшись своими должностными полномочиями, она продолжила выплату пенсии бывшему главе поселения, признанному приговором суда виновным в совершении нескольких преступлений, совершенных в период замещения им выборной муниципальной должности.

Из-за ее противоправных действий муниципалитету причинен имущественный вред больше 310 тысяч рублей. Преступление выявлено оперативными сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Навлинский».

- Собранные следственными органами доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд, - говорят в Следственном комитете.