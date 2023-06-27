Брянский теннисист Георгий Абушенко завоевал золото в Беларуси

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянский юный теннисист Георгий Абушенко завоевал золото в Беларуси. С 20 по 26 июня в Республике Беларусь прошел турнир второй категории "Кубок Солнечного" по теннису. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Воспитанник брянской спортшколы "Торпедо" Георгий Абушенко выступал в группе до 13 лет. В одиночном разряде юный теннисист завоевал серебро. А в парном разряде с представителем города Гвардейска Кириллом Гутуевым взял золото.

На турнире соревновались спортсмены из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Курска, Брянска и других городов России.

Возрастное ограничение – 6+