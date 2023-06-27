Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт27 июня 2023 11:38

Брянский теннисист Георгий Абушенко завоевал золото в Беларуси

Турнир по теннису категории "Кубок Солнечного" прошел с 20 по 26 июня
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянский юный теннисист Георгий Абушенко завоевал золото в Беларуси. С 20 по 26 июня в Республике Беларусь прошел турнир второй категории "Кубок Солнечного" по теннису. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Воспитанник брянской спортшколы "Торпедо" Георгий Абушенко выступал в группе до 13 лет. В одиночном разряде юный теннисист завоевал серебро. А в парном разряде с представителем города Гвардейска Кириллом Гутуевым взял золото.

На турнире соревновались спортсмены из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Курска, Брянска и других городов России.

Возрастное ограничение – 6+