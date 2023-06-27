Брянская ветеринарная клиника ФГБУ «ВНИИЗЖ»: Автопутешествие с четвероногим пассажиром

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

«Мы едем, едем, едем в далекие края...», - слова из популярного стихотворения Сергея Михалкова сегодня особенно актуальны, так как автомобильный туризм обретает невероятную популярность. А как быть с нашими питомцами, которые для многих стали полноправными членами семьи? Берем пушистых любимцев с собой! «Перевозка животных — дело не самое простое, но и особых сложностей оно не доставит, если знать нюансы правил транспортировки в авто заранее», - поясняет заведующий Брянской ветеринарной клиникой ФГБУ «ВНИИЗЖ» Инна Короткая.

1. Предварительная подготовка к путешествию Первые поездки с животным на автомобиле непредсказуемы. И прежде чем отправиться в длительное путешествие, желательно приучить питомца к автомобилю. Он должен привыкнуть и чувствовать себя в безопасности. По возможности берите его в короткие поездки, причем приятные (не только к ветеринару). Животное может отвлечься на незнакомые звуки и запахи, спровоцировав аварийную ситуацию, поэтому необходимо сразу определить место питомца в машине.

2. Безопасность превыше всего Перевозка домашних животных на машине приравнивается к перевозке грузов (пункт 23.3 ПДД). Поэтому, чтобы не получить штраф, стоит придерживаться правил транспортировки багажа. Но с человеческой точки зрения, этому «багажу» должно быть комфортно. Поэтому питомцев небольшого размера лучше транспортировать в специальном контейнере-перевозке, если у вас кто-то мягкий и пушистый (котенок, щенок, шиншила) или в плотно закрытых клетках (это касается грызунов, от кроликов до мышей, пресмыкающихся и прочей живности). Вне зависимости от того, из какого материала они сделаны, временный домик нужно хорошо закрепить. Один из вариантов — поперёк движения на полу между передним и задним креслом. Можно поставить и на сиденье, но тогда зафиксировать перевозку ремнями безопасности. Собака, путешествующая в салоне или багажнике, тоже должна быть зафиксирована. Для снижения травматичности продаются специальные шлейки, которые нужно прикрепить коротким поводком к неподвижной части автомобиля, например, фиксатору ремня безопасности, основанию подголовника и т.п. Причём чем больше вес животного, тем серьёзнее должна быть опора.

3. Общие рекомендации по перевозке питомцев Любая поездка для животного — это так или иначе стресс. Чтобы животное легче переносило дорогу, его нужно покормить за 4 часа до поездки и дать воду за 2 часа. На время путешествия запланируйте регулярные остановки, чтобы дать питомцу погулять и попить воды. Во время остановок не выпускайте животное резко из машины. Если ему не комфортно, он может убежать, испугавшись шума дороги. Кроме того, нельзя плотно закрывать окна в машине в жаркую погоду, потому что животному необходим свежий воздух. Именно свежий, а не кондиционированный. Воздух, охлажденный фреоном, способен увеличить риск простуды. Животных, как и людей, может укачивать в машине, но эту проблему легко устранить с помощью специальных препаратов, которые поможет подобрать ветеринар.

4. Что взять с собой В путешествии питомцу понадобится собственный багаж. И это не только запас корма, миски и поилки. Возьмите любимые игрушки, чтобы не отвлекаться от управления автомобилем и занять питомца в дороге. Не забудьте про поводок, ошейник, намордник. В дороге не будет лишней ветеринарная аптечка, особенно если есть хронические заболевания. Из обязательного наполнения — термометр, перекись водорода для обработки ран, бинты, лекарство от отравления, антигистаминные препараты, обезболивающее, спреи от клещей. И, наконец, самое главное – документы. Путешествуя по России по правилам, следует взять с собой ветеринарный паспорт. Остались вопросы? Тел. 8(4832)32-23-30, 8(4832)40-30-60. Мы работаем в круглосуточном режиме, без перерыва и выходных.

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