Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Стародубе в массовом ДТП пострадали четверо подростков. ДТП произошло 26 июня около половины четвертого дня на улице Краснооктябрьской. Об этом сообщают в УГИБД УМВД России Брянской области.

По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» ехал со стороны улицы Светлова в направлении дороги Стародуб-Новые Ивайтенки. Он не учел скорость и погодные условия, из-за чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Шкода Фабиа». Иномаркой управлял 57-летний мужчина. Также ВАЗ врезался в автомобиль «Лада Гранта» под управлением 45-летнего водителя. После двойного столкновения ВАЗ опрокинулся.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

- В ДТП пострадали четыре подростка – пассажира ВАЗ, - говорят в Госавтоинспекции. Они получили различные травмы. 16-летнего парня, со слов пристегнутого ремнем безопасности, и 14- летнего подростка отпустили с рекомендациями обратиться в больницу по месту жительства. А двоих 15-летних пассажиров госпитализировали.

Начинающий водитель ВАЗ за рулем меньше полугода. Он был трезвым.

- Установленные на транспортном средстве летние шины колес, не соответствуют требованиям «Основных положений по допуску транспортных к эксплуатации», - рассказали в Госавтоинспекции. - Отсутствует страховой полис ОСАГО. Парня привлекли к административной ответственности. Начали административное расследование.

На колесах автомобиля «Шкода» установлены зимние ошипованные шины. Они не соответствуют требованиям «Основных положений по допуску транспортных к эксплуатации». Нет полиса ОСАГО.