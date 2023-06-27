Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Локте водитель легковушки врезался в КАМАЗ. ДТП произошло 26 июня около половины девятого вечера на улице Ленинградской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля «Ниссан Алмера» ехал со стороны улицы Механизаторов в направлении улицы Первомайской. Поворачивая на спуске, водитель не справился с управлением и съехал на обочину, где врезался в стоящий КАМАЗ-45143-15 с полуприцепом.

- Водителя легковушки госпитализировали с различными травмами, - говорят в Госавтоинспекции.