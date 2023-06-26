Пьяного жителя Брянска задержали за антироссийский лозунг в автобусе.Ехавший в салоне пассажирского автобуса 23-летний молодой человек неожиданно громко выкрикнул лозунг антироссийской направленности. Раньше молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством и хулиганство. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

На задержанного составили протокол по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

- По решению суда за совершенное правонарушение молодой человек заплатит 35 тысяч рублей, - говорят в полиции.