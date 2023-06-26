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НовостиПроисшествия26 июня 2023 12:24

В Брянске 280 человек в доме на проспекте Ленина остались без холодной воды

Произошел прорыв водопроводной трубы диаметром 100 миллиметров
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска 280 человек в доме №24 на проспекте Ленина остались без холодной воды. Среди них 90 детей. Произошел прорыв водопроводной трубы диаметром 100 миллиметров. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Шесть человек и четыре единицы техники Брянского городского водоканала восстанавливают холодное водоснабжение дома №24 по проспекту Ленина в Советском районе, - говорят в мэрии города.

Горадминистрация просит жильцов дома с пониманием отнестись к неудобствам.