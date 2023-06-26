В Брянске бывшего замдиректора АО «85 ремонтный завод» осудили за мошенничество

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске бывшего заместителя исполнительного директора предприятия оборонно-промышленного комплекса АО «85 ремонтный завод» осудили за мошенничество. Он похитил деньги завода в особо крупном размере, предназначенные для обеспечения государственного оборонного заказа. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что заместитель исполнительного директора при помощи третьих лиц в 2014 году заключил договоры на выполнение работ по ремонту кровли производственных помещений на сумму больше 21 миллиона рублей. В дальнейшем 16,1 миллиона рублей, которые поступили подрядным организациям, при участии обвиняемого, перевели на расчетные счета подконтрольных юридических лиц Брянского, Московского и Самарского регионов. Затем организаторы преступления их обналичили и присвоили.

- Завели и расследовали уголовное дело по статье «Мошенничество», - говорят в УФСБ, - Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевшей стороны судом взыскана сумма причинённого ущерба.