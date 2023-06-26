В Брянске отремонтируют участок дороги на улице Попова

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска в этом году капитально отремонтируют участок дороги на улице Попова. Работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проведут на участке от проспекта Станке Димитрова до улицы Телевизорной. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Ремонт здесь не проводили длительное время. Подрядчик отремонтирует колодцы инженерных сетей, сделает новое дорожное покрытие, отремонтирует тротуары, сделает новое наружное освещение. Установит новые дорожные знаки. Нанесет разметку.

Капитальный ремонт планируют завершить к 10 сентября этого года.