Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Гордеевском районе под колесами легковушки погиб 29-летний мужчина. ДТП произошло 25 июня около часа ночи на третьем километре дороги Гордеевка-Петрова Буда. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по брянской области.

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21070» ехал со стороны села Петрова Буда в направлении Гордеевки. Он сбил 29-летнего мужчину, предположительно сидевшего на проезжей части. Водитель уехал с места ДТП.

- Пешеход умер на месте ДТП, - горят в Госавтоинспекции. - Погибший был одет в одежду светлых тонов без световозвращающих элементов. Состояние опьянения у пешехода определит судебно-медицинская экспертиза.

Установили, что погибший вел антиобщественный образ жизни, злоупотребляя спиртным. Его неоднократно привлекали к уголовной и административной ответственности.

Водитель автомобиля за рулем чуть больше двух лет. С его слов, он ехал без включенного ближнего или дальнего света фар (был включен только правый «габарит» в связи с технической неисправностью генератора автомобиля). на него составили административный протокол и завели административное дело.