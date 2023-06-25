Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Клинцовском районе прокуратура потребовала убрать несанкционированные свалки.

Надзорное ведомство провело проверку, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что в восьми сельских поселениях Клинцовского района имеются несанкционированные свалки отходов производства потребления.

- В Клинцовский районный суд направили 16 исковых заявлений о понуждении администраций сельских поселений ликвидировать несанкционированные свалки, - говорят в прокуратуре. – Иски находятся на рассмотрении.