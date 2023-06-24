В Брянске в массовом ДТП на проспекте Московском пострадали пять пассажиров маршрутки

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Фокинском районе Брянска в массовом ДТП на проспекте Московском пострадали пять пассажиров маршрутки. Автоавария произошла 24 июня около половины четвертого дня в районе дома 10/2. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Хендай» ехал по проспекту Московскому в среднем ряду со стороны улицы Калинина в сторону улицы Чкалова. При перестроении в правый ряд, не убедился в безопасности маневра и врезался в двигавшийся в правом ряду в попутном направлении автобус «Ирито-Боксер» под управлением 37-летнего водителя. После столкновения маршрутка врезалась в бордюрный камень, а затем еще и фонарный столб. Автомобиль «Хендай» врезался в стоящий слева в среднем ряду автомобиль «Тойота Королла». Им управляла 40-летняя женщина.

- После ДТП за медицинской помощью с различными травами обратились пять пассажиров маршрутки, - говорят в Госавтоинспекции. - По результатам медицинского освидетельствования все водители трезвые. На месте дорожного происшествия работали сотрудники полиции. По факту автоаварии проводят проверку.

Как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, наиболее серьезные повреждения получила 60-летняя женщина. У нее сломаны ребра. Еще одна 60-летняя женщина сломала стопу и предплечье. Остальные пострадавшие получили многочисленные ушибы и ссадины. Их состояние оценивается как легкое и средней тяжести. Всех пострадавших доставили в городскую больницу №1.