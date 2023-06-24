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НовостиОбщество24 июня 2023 9:15

Брянский военнослужащий Василий Якубовский погиб во время спецоперации на Украине

Рядовой проходил службу по контракту
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Клинцовская городская администрация.

Фото: Клинцовская городская администрация.

Брянский военнослужащий Василий Якубовский погиб во время спецоперации на Украине. . Жизнь нашего земляка оборвалась 13 июня. Об этом сообщают в Клинцовской городской администрации.

Рядовой проходил службу по контракту с 15 февраля 2023 года на должности стрелка мотострелкового батальона.

Василий погиб на территории Луганской Народной Республики при исполнении обязанностей воинской службы.

За мужество и отвагу проявленные при исполнении воинского долга Указом президента Российской Федерации боец посмертно награжден «Орденом Мужества».