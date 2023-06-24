В брянской Унече водитель легковушки врезался в забор и опрокинулся. ДТП произошло 23 июня около часа дня на улице Первомайской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля «Ауди А6» ехал со стороны улицы Ленина в направлении улицы Калинина. Он не справился с управлением. Из-за чего машина съехала с дороги, врезалась в металлический забор и опрокинулась.

- В ДТП 22-летний пассажир, который был спереди и не был пристегнут ремнем

безопасности, получил черепно-мозговую травму, перелом костей таза и левого бедра, - говорят в Госавтоинспекции. - 17-летняя пассажирка, находящаяся сзади и пристегнутая ремнем безопасности, получила черепно-мозговую травму, мозговую комму и перелом основания черепа. Обоих пассажиров госпитализировали.

Водитель автомобиля был трезвым и был пристегнут ремнем безопасности