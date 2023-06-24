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НовостиПроисшествия24 июня 2023 8:53

В Брянске под колесами большегруза погибла женщина

Ее личность устанавливают
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске под колесами большегруза погибла женщина. ДТП произошло 23 июня около половины пятого вечера на улице Брянского Фронта. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом при начале движения на прилегающей территории (парковка) ТРЦ сбил женщину. Она шла прямо по ходу движения автомобиля.

- Женщина скончалась в машине скорой медицинской помощи, - говорят в Госавтоинспекции. – Ей на вид 50-55 лет. Личность погибшей устанавливают.