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НовостиПроисшествия24 июня 2023 8:27

В Брянске завели дело на главу Приокского управления Роспотребнадзора и его заместителя

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

В Брянске завели дело на главу Приокского управления Роспотребнадзора и его заместителя. Их обвиняют в в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

В пятницу, 23 июня, в Советском районном суде Брянска рассмотрели ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий руководителю Приокского межрегионального управления Росприроднадзора Александру Богушу и его заместителю по Брянской области Сергею Пирогову.

По версии следствия, обвиняемые разрешили АО «Чистая планета » сверхлимитную эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов в Большом Полпино, что причинило вред окружающей среде в размере больше семи миллионов рублей.

Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Богушу и Пирогову меру пресечения в виде запрета определённых действий до рассмотрения уголовного дела по существу.