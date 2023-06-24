Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

В Брянске завели дело на главу Приокского управления Роспотребнадзора и его заместителя. Их обвиняют в в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

В пятницу, 23 июня, в Советском районном суде Брянска рассмотрели ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий руководителю Приокского межрегионального управления Росприроднадзора Александру Богушу и его заместителю по Брянской области Сергею Пирогову.

По версии следствия, обвиняемые разрешили АО «Чистая планета » сверхлимитную эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов в Большом Полпино, что причинило вред окружающей среде в размере больше семи миллионов рублей.

Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Богушу и Пирогову меру пресечения в виде запрета определённых действий до рассмотрения уголовного дела по существу.