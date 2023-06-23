Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В спортшколах Брянска отметили 34-й всероссийский Олимпийский день. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В отделении тяжелой атлетики Спортивной школы олимпийского резерва «Сталь» ребята провели разминку. По итогам выступлений лучших спортсменов наградили сувенирами Олимпийского комитета России.

В спортшколе по спортивной гимнастике прошел турнир по шашкам, а также турнир по настольному теннису. Ребята с удовольствием участвовали в соревнованиях. Они показали свои способности и в других видах спорта.

Возрастное ограничение - 6+