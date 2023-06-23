Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

В Брянске автоинспекторы устроят «охоту» на пьяных водителей. С 24 по 25 июня в областном центре пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Его проводят для исключение из участия в дорожном движении водителей с признаками опьянения, и для того, чтобы не допустить дорожно-транспортных происшествий с их участием.

С начала 2023 года в Брянске зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия с участием водителей с признаками опьянения, в результате которых три человека получили травмы, погибших нет.

- Управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, - напоминают в Госавтоинспекции. - Повторное подобное нарушение влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет