В Брянске руководитель «Жилкомсервиса» украл больше двух миллионов рублей

Фото: пресс-служба УФСБ России по Бярнской области.

В Бежицком районе Брянска руководитель «Жилкомсервиса» украл больше двух миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что мужчина, выполняя административно-хозяйственные и распорядительные функции в коммунальной организации, используя свое служебное положение в корыстных целях, фиктивно трудоустроил на предприятии четырех местных жителей. А деньги, поступающие на счета этих людей в виде заработной платы, злоумышленник обналичивал, присваивал и использовал на собственные нужды. Общая сумма причиненного ущерба составила больше двух миллионов рублей.

- На подозреваемого завели четыре уголовных дела, - говорят в УФСБ. – Ведется следствие.