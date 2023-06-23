Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Карачеве при столкновении двух легковушек пострадала девятилетняя девочка. ДТП произошло 22 июня около половины четвертого дня на улице Советской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, начинающий 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21310» ехал по главной дороге. Поворачивая налево, он не уступил дорогу автомобилю «Хендай Солярис» под управлением 32-летней женщины. Она ехала по равнозначной дороге со встречного направления прямо.

- В ДТП девятилетняя пассажирка иномарки получила перелом нижней челюсти, - говорят в Госавтоинспекции. – Девочку госпитализировали.

Пострадавшая находилась на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности. Водитель отечественной легковушки за рулем один год. Он был трезвым. как и автомобилистка за рулем иномарки со стажем вождения три года.