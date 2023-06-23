Специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» прошли обучение в Санкт-Петербурге

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Заведующая отделом пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Брянской испытательной лаборатории Галина Сафрошина и главный ветеринарный врач отдела Екатерина Пожидаева прошли обучение по теме: «Органолептические методы испытаний качества воды. Объекты испытаний: вода питьевая, природная и дистиллированная».

Дополнительная программа повышения квалификации проходила на базе ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий» (лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584 рег. № 1655 от 11.01.2016 г.) в период с 14 по 16 июня 2023 года.

Первую часть обучения составили лекционные занятия, в ходе которых слушатели рассмотрели нормативную документацию в области контроля органолептических показателей воды, изучили методы органолептических испытаний, узнали о требованиях, предъявляемых к специалистам по проведению данных исследований. Пройдя предварительную проверку зрительной чувствительности, обучающиеся приступили к практическим занятиям, в ходе которых проводилась оценка вкуса и привкуса воды по характеру интенсивности запаха и вкуса.

После обработки полученных результатов преподавателями Санкт-Петербургского института управления и пищевых технологий была дана оценка компетентности каждому участнику (испытателю) органолептической группы. Все испытатели успешно справились с предложенными им тестами и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

реклама. рекламодатель: ФГБУ "ВНИИЗЖ". Токен: LjN8Jten3.