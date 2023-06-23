Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Красной Горе пьяный мужчина убил кота на глазах у дочери. 56-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в мае этого года пьяный мужчина схватил за задние лапы кота, домашнего питомца 21-летней дочери, и в ее присутствии несколько раз ударил его об угол хозяйственной постройки. Животное погибло.

- Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Уголовное дело передали на рассмотрение мировому судье.