В брянском Брасове сгорел жилой дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском Брасовском районе в селе Брасово сгорел жилой дом. В огне погиб 60-летний хозяин. Сообщение о возгорании на улице Советской на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило 22 июня около четырех часов дня. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На место выезжали пожарно-спасательные расчеты на четырех пожарных машинах. Установили, что горит жилой дом.

- Пожар локализовали в 16:20, - говорят в МЧС.- Полностью потушили в 16:35.

На тушение было подано три пожарных ручных ствола. Причину возгорания устанавливают.