В Брянске будущие офицеры почтили память погибших в нацистском лагере «Дулаг-142»

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Здесь в годы войны располагался фашистский лагерь «Дулаг-142». Оккупанты организовали его для предварительного размещения военнопленных красноармейцев. В последующем сюда сгоняли и местных жителей — таким образом фашисты проводили «профилактическую» работу с населением, которое могло оказывать помощь партизанам.

Всего через этот лагерь, по оценкам специалистов прошло 80 тысяч заключенных, из них около половины — 40 тысяч человек погибли за колючей проволокой.

Об этом, а также об истории завода, рассказал курсантам клуба главный редактор издания «Московский комсомолец в Брянске», историк-краевед Григорий Кожурин.

В заключении экскурсии он вручил руководителю клуба «Резерв», подполковнику Валерию Сребродольскому сборник «Без срока давности», в котором обобщены материалы судебного процесса о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа. Судебный процесс, как и издание сборника материалов проходило при личном участии прокурора Брянской области Александра Войтовича.

Ребята смогли своими глазами увидеть лагерные бараки, где содержались пленные, предсмертные граффити заключённых лагеря, увидели железнодорожные пути и рельсы, сохранившиеся с тех времён.

Завершающим этапом экскурсии стало посещение самого мемориала «Жертвам фашизма», где ребята почтили память погибших.

Курсанты клуба выразили благодарность своему экскурсоводу, руководству предприятия и сопровождающим сотрудникам.