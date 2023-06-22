В Брянске суд отказал в досрочном освобождении убившему 16-летнего школьника. 40-летнеий осужденный ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области не убедил суд. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В июне 2015 года Суражский районный суд приговорил мужчину по статье «Убийство» к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также с осужденного взыскали материальный ущерб и моральный вред в пользу представителя потерпевшего в сумме больше 500 тысяч рублей.

В июле 2014 года мужчина ночью на улице Суража поссорился с 16-летним парнем. В гневе осужденный схватил нож и ударил им школьника в живот. Парень умер в больнице.

- С учетом мнения участвующего в деле прокурора, поведения осужденного в местах лишения свободы, а также непринятия им достаточных мер к возмещению ущерба судом в удовлетворении ходатайства отказано, - говорят в прокуратуре.

Постановление суда в законную силу не вступило.