Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске отправили в колонию одного из участников банды «Саранские». Приговор суда выслушал 54-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия и в суде установили, что не позднее 2022 года мужчина, находясь в Брянске, вступил в так называемую банду «Саранские». Он занимался изменением идентификационных номеров угнанных автомобилией, а также сокрыл следы совершенного в 2008 году другими участниками банды убийства жителя города Брянска.

Преступления выявили следователи следственного управления СК России по Брянской области, криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, сотрудники УМВД России по Брянской области и Главного управления уголовного розыска МВД России.

Во время предварительного следствия и в суде обвиняемый признал свою вину.

- Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, - говорят в Следственном комитете. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Решение суда в законную силу не вступило.