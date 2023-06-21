В Брянске на улице Крахмалева на машину упало дерево

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске во дворе дома №17 по улице Крахмалева на автомобиль упало дерево. Оно же перегородило и вход в подъезд. Пострадавших нет, сообщают в пресс-службе Бярснокй городской администрации.

О ЧП информацию сообщили в ЕДС Брянска. На место выехала техника и люди от городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Выяснили, что дерево упало на автомобиль одного из жильцов дома.

- К работе тут же подключились и представители управляющей компании, которые помогли спасателям освобождать автомобиль «из плена», -сказали в мэрии города.- Специалисты управления распилил дерево и расчистили проход в подъезд.