Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянских Клинцах экс-директора колледжа отправили в колонию за взяточничество. Руководитель учебного заведения стал фигурантом уголовного дела по статье «Получение должностным лицом взятки». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в декабре 2018 года и в феврале 2020 года директор колледжа получил взятки в 50 и 30 тысяч рублей. Деньги передал директор коммерческой организации за заключение договоров поставки оборудования в возглавляемый им колледж.

- Суд приговорил бывшего директора колледжа к трем годам лишения свободы и штрафу в 180 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также его на три года лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Приговор суда в законную силу не вступил.