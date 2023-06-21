Под брянской Унечей после столкновения с автофургоном погиб водитель легковушки

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Унечском районе после столкновения с автофургоном погиб водитель легковушки. ДТП произошло 20 июня около десяти часов вечера на 128 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал со стороны Новозыбкова. Он выскочил на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Ивеко». Автофургоном управлял 44-летний мужчина.

- Водитель легковушки скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, - говорят в Госавтоинспекции.

Погибший был пристегнут ремнем безопасности. Был ли мужчина пьяным, покажут результаты судебно-медицинской экспертизы.