Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Жуковском районе водитель иномарки врезался в большегруз и погиб. ДТП произошло 20 июня около половины пятого вечера на 11 километре дороги Сельцо-Косилово. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» не справился с управлением, выскочил на встречную полосу и врезался в автомобиль «Даф XF» с полуприцепом-цистерной. Им управлял 52-летний мужчина. После столкновения большегруз угодил в кювет.

- Водитель автомобиля «Фольксваген» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, - говорят в Госавтоинспекции.

На колесах иномарки установлены зимние шины. Погибший был пристегнут ремнем безопасности. Был ли водитель пьяным, определит судебно-медицинская экспертиза.