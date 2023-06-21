В Брянске поймали двух участников банды телефонных мошенников из Москвы. 27-летний и 18-летний жители столицы стали фигурантами уголовного дела по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в ноябре 2022 года сообщники приехали из Москвы в Брянск для того, чтобы похитить деньги у престарелых людей. Обманным путем злоумышленники у шести жителей Бежицкого, Фокинского, Советского районов Брянска и Брянского района выманили 665 тысяч рублей.

Деньги от потерпевших попали к мошенникам после телефонных звонков от сообщников. Злоумышленники сообщали ложную информацию о том, что родственники и знакомые обманутых людей стали виновниками дорожно-транспортных происшествий, и деньги необходимы для их освобождения от уголовной ответственности.

- При задержании соучастников полицейские изъяли больше 345 тысяч рублей, ранее полученных от потерпевших, - говорят в прокуратуре. - Уголовное дело по существу рассмотрит Бежицкий районный суд Брянска.