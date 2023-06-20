Наркокурьера из брянских Клинцов на восемь лет отправили в колонию. 33-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в декабре 2022 года и в январе 2023 года мужчина действовал в составе банды. Он приобрел наркотики: больше 30 граммов метадона и больше одного грамма героина, которые пытался сбыть бесконтактным способом в Клинцах.

Но злоумышленника остановили полицейские 29 января 2023 года. Мужчину задержали, а наркотики изъяли.

- Суд приговорил виновного к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.