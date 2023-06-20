В сети распространили фейк о травмированной на аттракционе девочке в брянском парке. На фото девочки четко видны «водяные знаки брянского телеграм-канала. Подписчики написали десятки гневных комментариев в адрес брянских городских властей и руководства парками. Но на самом деле данное фото распространили изначально в Омске. А брянский телеграм-канал сделал репост, не проверив информацию. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Найти оригинал фотографий не составит труда.

Оригинальная информация. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

- Хотим обратиться ко всем жителям Брянска, подписчикам соцсетей: не доверяйте огульно блогерам и телеграм-каналам! - говорят в мэрии города.- Если произошло ЧП, обратитесь в горадминистрацию или напрямую в пресс-службу Брянской городской администрации. Мы не просто разместим информацию, но проверим ее. И если факты подтвердятся, мэрия примет меры, решит проблему.