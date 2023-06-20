Об успешном участии Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в очередном раунде МСИ

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

По результатам очередных межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» получила свидетельство об успешном участии.

МСИ организованы аккредитованным провайдером проведения проверок квалификации испытательных лабораторий филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по г. Москве и Московской области в марте-мае 2023 года.

При проверке проводились исследования образцов пестицидных препаратов по определению действующего вещества, природных образцов почвы по определению pH солевой вытяжки, подвижных форм калия и соединений фосфора, массовой доли органического вещества и кадмия, образцов зерна пшеницы – по определению массовой концентрации афлатоксина В1, охратоксина А, токсичных элементов, комбикорма для кур на зерновой основе, муки пшеничной, соевого шрота – по определению органолептических показателей, а также показателей качества и безопасности. В семенах сои проводились исследования по определению остаточных количеств глифосата. Кроме того, в семенах свеклы столовой определялись посевные качества. Всего исследовалось 12 образцов по 29 показателям.

Полученная оценка Z-индекса по всем показателям находится в допускаемых пределах -2≤Z≤2.

Отсутствие расхождений в раундах МСИ подтверждает достоверность испытаний, проводимых в Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

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