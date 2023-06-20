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НовостиОбщество20 июня 2023 11:45

Брянские гостиницы передали постельное белье в военные госпитали

В учреждения здравоохранения доставят 65 комплектов простыней, 390 наволочек, 71 пододеяльников
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации, скриншот видео.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации, скриншот видео.

Брянские гостиницы «Брянск» и «АртХолл» передали в фонд «Во Имя Отечества» постельное белье, подушки, одеяло, матрасы и наматрасники. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В учреждения здравоохранения доставят 570 больших и 100 штук маленьких полотенец, 65 комплектов простыней, 390 наволочек, 71 пододеяльников, а также 20 матрасов и столько же наматрасников, 60 подушек и одеял.

Все эти вещи передадут в военные госпитали, которые находятся в направлении Сватово-Кременная и в Брянской области.