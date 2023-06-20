Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

С главой администрации Карачевского района через суд расторгли трудовой договор

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что действующий глава администрации Карачевского района достиг предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

- Несмотря на наличие ограничений, связанных с дальнейшим прохождением муниципальной службы, и наличием основания для расторжения с ним контракта, нанимателем - Карачевским районным Советом народных депутатов не приняты меры о продлении трудового контракта либо его расторжении, - рассказали в прокуратуре. - Соглашение о возможности продления трудовых отношений не достигнуто.

Прокуратура подала иск в суд с требованием расторгнуть контракт между главой администрации Карачевского района и Карачевским районным Советом народных депутатов.