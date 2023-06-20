Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 75-летнего Владимира Бакина. Мужчина пропал в селе Туросна Клинцовского района. В ночь на 19 июня он ушел из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие. Предположительно был одет в темно-синюю кофту, клетчатую рубашку, темно-синие брюки, полугалоши. Особая примета: инвалид по зрению.

- Мужчина нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры.

Всех, кто что-то знает о Владимире Бакине, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.