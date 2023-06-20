В брянском Стародубе водителя за повторную пьяную езду отправили в колонию-поселение. Ранее судимый 36-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за преступление, предусмотренное ч.1 ст.264.1 УК РФ». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что мужчина вечером 24 марта этого года пьяным сел за руль автомобиля «Опель Астра». При этом он раньше был судим за аналогичное правонарушение.

- Суд приговорил виновного к четырем месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. - Отбывать наказание он будет в колонии-поселнии. При этом его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор суда вступил в законную силу.