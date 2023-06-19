Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на Бульваре Щорса восстановили движение. Четыре часа потребовалось работника дорожного управления для валки старого двадцатиметрового тополя. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Рабочие справились раньше, чем ожидали. Порубочные материалы отправили на мусорный полигон.

- Движение автомобилей на участке от улицы Речная до улицы Академика Королева возобновлено, - говорят в мэрии города.

Напомним, 19 июня возле железнодорожного переезда станции Мальцевской на бульваре Щорса дорожное управление проводило работы по валке аварийного тополя.