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НовостиОбщество19 июня 2023 14:36

В Брянске на Бульваре Щорса восстановили движение

Здесь дорожники четыре часа валили аварийный тополь
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на Бульваре Щорса восстановили движение. Четыре часа потребовалось работника дорожного управления для валки старого двадцатиметрового тополя. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Рабочие справились раньше, чем ожидали. Порубочные материалы отправили на мусорный полигон.

- Движение автомобилей на участке от улицы Речная до улицы Академика Королева возобновлено, - говорят в мэрии города.

Напомним, 19 июня возле железнодорожного переезда станции Мальцевской на бульваре Щорса дорожное управление проводило работы по валке аварийного тополя.