Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске поймали хозяина домашней нарколаборатории. Задержанный причастен к сбыту наркотиков в крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что мужчина приобрел лабораторное оборудование и химические реактивы, которые использовал для изготовления наркотиков. Во время обыска у него дома обнаружили и изъяли больше 91 грамма наркотического вещества, содержащего в своем составе мефедрон.

- На подозреваемого завели уголовное дело, - говорят в УФСБ. – ведется следствие.