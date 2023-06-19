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НовостиПроисшествия19 июня 2023 10:36

В Брянске поймали хозяина домашней нарколаборатории

На местного жителя завели уголовное дело
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске поймали хозяина домашней нарколаборатории. Задержанный причастен к сбыту наркотиков в крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что мужчина приобрел лабораторное оборудование и химические реактивы, которые использовал для изготовления наркотиков. Во время обыска у него дома обнаружили и изъяли больше 91 грамма наркотического вещества, содержащего в своем составе мефедрон.

- На подозреваемого завели уголовное дело, - говорят в УФСБ. – ведется следствие.