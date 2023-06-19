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НовостиОбщество19 июня 2023 10:25

В Брянске из-за аварийного тополя перекрыли движение от улицы Речной до Академика Королева

Дорожники валят старое 20-метровое дерево
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске возле переезда станции Мальцевской на бульваре Щорса работники дорожного управления валят старый тополь. Из-за этого перекрыли движение на участке от улице Речной до улицы Академика Королева. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Высота дерева-20 метров. Его валят с помощью автокрана и автовышки.

В целях безопасности отключили высоковольтную линию электропередач.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.