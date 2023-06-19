В Брянске из-за аварийного тополя перекрыли движение от улицы Речной до Академика Королева

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске возле переезда станции Мальцевской на бульваре Щорса работники дорожного управления валят старый тополь. Из-за этого перекрыли движение на участке от улице Речной до улицы Академика Королева. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Высота дерева-20 метров. Его валят с помощью автокрана и автовышки.

В целях безопасности отключили высоковольтную линию электропередач.