Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Жительницу Брянска осудят за мошенничество с детским пособием. 38-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Мошенничество при получении выплат в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в июне 2015 года и декабре 2016 года женщина обратилась к работодателю с заявлениями о назначении пособий по уходу за ребенком в двойном размере. При этом она предоставила заведомо ложные сведения о проживании на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

На основании этих документов, ей, постоянно проживающей в Брянске, с сентября 2015 года по июнь 2018 года платили деньги. Женщина незаконно получила больше 750 тысяч рублей.

- Обвиняемая возместила причиненный ущерб в полном объеме, - говорят в прокуратуре. – Уголовное дело передали на рассмотрение в Советский районный суд Брянска.