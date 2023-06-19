Брянское предприятие поставляло в медучреждение мясо, содержащее лекарства. Прокуратура Дятькова провела проверку по материалам управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Выявили факт нарушения требований технического регламента Таможенного союза при производстве пищевой продукции, которая впоследствии поставлялась в одно из медицинских учреждений.

- В изготовленной мясной продукции было выявлено наличие остаточного количества лекарственных препаратов, содержание которых нарушает предъявляемые техническим регламентом требования, - говорят в прокуратуре.

Генеральному директору предприятия внесли представление. На ответственное лицо завели административное дело.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.