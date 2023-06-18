В Брянске суд не изменил приговор мужчине, ударившего приятеля молотком по голове. Приговор Советского районного суда Брянска от 07 апреля 2023 года в отношении 70-летнего местного жителя вступил в законную силу. Мужчину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 2 октября 2022 года пьяный мужчина находился в квартире своего знакомого на улице Набережной. Между ними вспыхнула ссора. В гневе подсудимый ударил приятеля рукой в лицо, а затем молотком по голове. Это причинило тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Подсудимый полностью признал себя виновным. В суде он рассказал, что ударил приятеля из-за ревности к нему сожительницы, после чего позвонил в службу «112» и сообщил, что возможно убил человека.

Потерпевший просил назначить своему обидчику наказание, не связанное с изоляцией от общества.

- При назначении наказания суд учел, что фигурант не судим, является пенсионером, на момент совершения преступления ему исполнилось 70 лет, в качестве смягчающих обстоятельств признал явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, оказание помощи потерпевшему, противоправное поведение, - рассказали в прокуратуре.

Адвокат подсудимого счел приговор суровым и обжаловал его, попросив назначить условное наказание. Но Апелляционная инстанция Брянского областного суда не нашла оснований для удовлетворения