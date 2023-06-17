Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Бежицком районе Брянска ремонтируют улицу Ново-Советскую. Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Капитальный ремонт проводят на участке больше одного километра от улицы Почтовой до улицы Дальней. Подрядчик занимается устройством освещения, тротуаров, бордюров, дорожного полотна и водоотвода.

Здесь оборудуют искусственную неровность, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку. Работы завершат в этом году.