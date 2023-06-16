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НовостиПроисшествия16 июня 2023 15:26

В Брянске грабитель вымогал у знакомого 600 тысяч рублей

На злоумышленника завели уголовное дело
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске грабитель вымогал у знакомого 600 тысяч рублей. Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что он являлся лидером криминальной среды области. Из материальной заинтересованности, угрожая применением физического насилия, требовал у жителя Брянска 600 тысяч рублей. Во время передачи части суммы злоумышленника поймали с поличным.

- На фигуранта завели уголовное дело, - говорят в УФСБ.- ведется следствие.