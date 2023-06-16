Специалисты Брянской испытательной лаборатории успешно прошли МСИ

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» получила свидетельства об успешном участии в межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ) по выявлению и идентификации карантинных объектов.

Данные раунды МСИ были предоставлены в мае 2023 года ФГБУ «ВНИИКР», являющимся аккредитованным провайдером МСИ в национальной системе аккредитации РФ в области карантина растений.

Исследования проводились в Брянском и Смоленском отделах карантина растений, отделе вирусологии и молекулярных исследований Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» по следующим направлениям: - выявление фитоплазмы пролиферации яблони (Candidatus Phytoplasma mali.); - идентификация коричнево-мраморного клопа (Halyomorpha halys Stål); - выявление пурпурного церкоспороза (Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.(; - выявление бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola (Winter) Honey); - идентификация южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Meyrick)); - выявление возбудителя вируса мозаики пепино Pepino mosaic virus; - выявление кольцевой бактериальная гниль картофеля (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Devisetal.). Кроме того, проводились исследования по выявлению генетически-модифицированных организмов (ГМО) в семенном материале сои.

По всем раундам получены удовлетворительные результаты. Успешное участие в МСИ подтверждает достоверность испытаний, проводимых в Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

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